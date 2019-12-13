Зеленский прокомментировал отказ ТНТ от показа «Слуги народа»

Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ. Украинский президент подчеркнул, что очень сожалеет, «потому что это одна стратегия»

«Знаете же, у кого ядерное оружие, а у кого «Слуга народа», — заявил глава государства в эфире телеканала «1+1».

Зеленский подчеркнул, что шведская компания купила права на сериал у «Студии 95» в 2012 году. Президент Украины подчеркнул, что был крайне удивлён тем фактом, что телеканал ТНТ приобрел права у этой компании и показал всего несколько серий «Слуги народа», пишет RT.