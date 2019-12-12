Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Как пишет РИА Новости, оно должно выйти в эфир на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в предстоящее воскресенье, 15 декабря.

Общаясь с журналистом ВГТРК во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже, украинский президент произнёс следующую фразу: «Главное, что мы все начали общаться».

Ранее президент Украины говорил о том, что не хотел бы общаться с представителями российских СМИ. Во время большой пресс-конференции, которая прошла 10 октября, Зеленский сказал, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины».