Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Как пишет РИА Новости, оно должно выйти в эфир на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в предстоящее воскресенье, 15 декабря.
Общаясь с журналистом ВГТРК во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже, украинский президент произнёс следующую фразу: «Главное, что мы все начали общаться».
Ранее президент Украины говорил о том, что не хотел бы общаться с представителями российских СМИ. Во время большой пресс-конференции, которая прошла 10 октября, Зеленский сказал, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины».
Кстати, ране НСН писала, что Владимир Зеленский назвал свою главную миссию на посту главы государства.
«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Украинский лидер выразил надежду на дипломатическую поддержку со стороны Словакии. Кроме того, он подчеркнул, что намерен добиваться отказа от призывов к снятию с Москвы санкций.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Глава МЧС России: Кобзев справится с поставленными задачами
- Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
- Украинская полиция назвала причину убийства Павла Шеремета
- Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области
- Путин освободил Левченко от должности губернатора Иркутской области