Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

12 декабря 201919:21

Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Как пишет РИА Новости, оно должно выйти в эфир на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в предстоящее воскресенье, 15 декабря.

Общаясь с журналистом ВГТРК во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже, украинский президент произнёс следующую фразу: «Главное, что мы все начали общаться».

Ранее президент Украины говорил о том, что не хотел бы общаться с представителями российских СМИ. Во время большой пресс-конференции, которая прошла 10 октября, Зеленский сказал, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины».

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Кстати, ране НСН писала, что Владимир Зеленский назвал свою главную миссию на посту главы государства.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Украинский лидер выразил надежду на дипломатическую поддержку со стороны Словакии. Кроме того, он подчеркнул, что намерен добиваться отказа от призывов к снятию с Москвы санкций.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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