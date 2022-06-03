Зеленский предоставил Невзорову украинское гражданство «за выдающиеся заслуги»

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство журналисту Александру Невзорову (признан в России иноагентом) и его супруге Лидии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

СМИ: Невзоров подал заявку на получение гражданства Украины

Ранее СМИ, ссылаясь на данные украинского МИД, сообщали о подаче Невзоровыми заявок на получение гражданства страны.

Журналиста приняли в гражданство Украины «за выдающиеся заслуги» перед страной.

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ФОТО: Александр Невзоров // @EchoMskRu Twitter
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийАлександр НевзоровГражданствоУкраина
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