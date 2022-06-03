СМИ: Невзоров подал заявку на получение гражданства Украины

Заявку подала и супруга журналиста Лидия.

Издание ссылается на документ украинского МИД от 28 апреля, в котором ведомство просит провести проверки четы Невзоровых на присутствие в базе международных организаций, в том числе Интерпола. Эти процедуры предусмотрены порядком подачи заявлений по вопросам гражданства.

Ранее в России было принято решение о заочном аресте Невзорова по уголовному делу о дискредитации деятельности Вооруженных сил РФ, напоминает «Свободная пресса». Журналист публиковал фейки о российской армии и в связи с этим был объявлен в розыск, пишет РИА ФАН.

