СМИ: Невзоров подал заявку на получение гражданства Украины

Журналист Александр Невзоров (признан в России иноагентом) подал заявку на получение гражданства Украины. Об этом пишет Mash.

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Заявку подала и супруга журналиста Лидия.

Издание ссылается на документ украинского МИД от 28 апреля, в котором ведомство просит провести проверки четы Невзоровых на присутствие в базе международных организаций, в том числе Интерпола. Эти процедуры предусмотрены порядком подачи заявлений по вопросам гражданства.

Ранее в России было принято решение о заочном аресте Невзорова по уголовному делу о дискредитации деятельности Вооруженных сил РФ, напоминает «Свободная пресса». Журналист публиковал фейки о российской армии и в связи с этим был объявлен в розыск, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: ic.pics.livejournal.com
ТЕГИ:УкраинаГражданствоЖурналистыАлександр Невзоров
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