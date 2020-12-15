Зеленский подписал указ о создании в Киеве мемориала Холокоста «Бабий Яр»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра", который предусматривает создание мемориала Холокоста "Бабий Яр"в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.
Согласно указу, будет поддержана выдвинутая ранее инициатива благотворителей по созданию в Киеве на месте урочища Бабий Яр мемориала Холокоста. Правительство утвердит план мероприятий, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.
Будут установлены "композиционные элементы", расширены зоны охраны заповедника, а также будет завершен проект музея памяти жертв этой трагедии. Кабмин также разработает план проведения траурных мероприятий и международной конференции, посвященной годовщине трагедии.
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