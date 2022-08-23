В Севастополе сбит беспилотник

В последнее время в Севастополе уже неоднократно работала система ПВО. Предыдущий раз это произошло накануне вечером. Тогда губернатор сообщил, что дрон был сбит на большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Развожаев также призвал сохранять спокойствие, подчеркнув, что город находится под надёжной защитой.

В понедельник губернатор Севастополя распорядился установить в городе указатели к бомбоубежищам. В минувшие выходные он проверил их состояние.



