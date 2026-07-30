Пашинян анонсировал отставку правительства Армении

На заседании 30 июля он отметил, что в текущем составе правительство собралось в последний раз. Отставка связана с формированием нового парламента.

«Мы подадим в отставку, после чего президент республики назначит премьер-министром кандидата, избранного парламентским большинством», - сказал политик.

Ранее правящая партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах в июне, получив 49,74% голосов и 64 мандата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

