Пашинян анонсировал отставку правительства Армении

Правительство Армении в воскресенье 2 августа уйдёт в отставку. Как сообщает RT, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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На заседании 30 июля он отметил, что в текущем составе правительство собралось в последний раз. Отставка связана с формированием нового парламента.

«Мы подадим в отставку, после чего президент республики назначит премьер-министром кандидата, избранного парламентским большинством», - сказал политик.

Ранее правящая партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах в июне, получив 49,74% голосов и 64 мандата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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