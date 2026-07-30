В Эстонии бессрочно продлили ограничения в работе КПП на границе с РФ

Он напомнил, что ограничения изначально были введены на три месяца с целью «посмотреть на то, как развивается ситуация на восточной границе».

«Не улучшилось, не стало легче. С большой долей вероятности можно сказать, что в ближайшей перспективе этого улучшения не произойдёт, поэтому решение становится бессрочным», - отметил министр.

Таким образом все КПП на границе Эстонии и РФ продолжат работать по 12 часов в сутки - с 07:00 до 19:00 по местному времени.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов заявил, что власти Эстонии не планируют полностью закрывать границу с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

