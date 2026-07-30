В Эстонии бессрочно продлили ограничения в работе КПП на границе с РФ
Власти Эстонии бессрочно продлят ограничения, действующие в настоящее время на пунктах пропуска на границе с Россией. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МВД страны Игорь Таро.
Он напомнил, что ограничения изначально были введены на три месяца с целью «посмотреть на то, как развивается ситуация на восточной границе».
«Не улучшилось, не стало легче. С большой долей вероятности можно сказать, что в ближайшей перспективе этого улучшения не произойдёт, поэтому решение становится бессрочным», - отметил министр.
Таким образом все КПП на границе Эстонии и РФ продолжат работать по 12 часов в сутки - с 07:00 до 19:00 по местному времени.
Ранее временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов заявил, что власти Эстонии не планируют полностью закрывать границу с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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