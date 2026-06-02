Возобновление расследования гибели туристов из группы Дятлова возможно только при обнаружении новых фактов и доказательств, а это практически невозможно, заявил НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Родные туристов из группы Игоря Дятлова, трагически погибших на Урале в 1959 году, намерены добиваться возобновления расследования. Об этом сообщил адвокат Евгений Черноусов, который представляет интересы сестры Дятлова Татьяны Перминовой и нескольких других родственников погибших на перевале туристов. По словам юриста, в материалах дела есть серьезный процедурный пробел. Несмотря на то, что были проведены вскрытия девяти тел, к актам не приложены обязательные в таких случаях химические экспертизы и гистологические исследования. Трунов отметил, что это не причина для возобновления расследования.

«Перспективы возобновления полноценного уголовного расследования выглядят туманными. Адвокат ссылается на то, что отсутствуют химические экспертизы и гистологические исследования. В связи с этим он говорит, что расследование было проведено неполно. Но закон говорит о том, что отмена постановления по делу возможна не позднее одного года со дня открытия новых обстоятельств. В этом смысле нет новых фактов, есть критика качества расследования, это разные вещи», - отметил он.

По его словам, доказательств того, что это было убийство, нет, поэтому официальная версия – сход снега.

«Нет доказательств, что это убийство или еще что-то криминальное. Более того, была проведена официальная проверка в 2019-2020 годах. Генеральная прокуратура пришла к выводу о природной причине трагедии – лавина, сход снежной массы с последующим переохлаждением. Понятно, что свидетели уже умерли, вещественные доказательства утрачены. Если начнется новая проверка, вероятность получить принципиально новые результаты крайне мала», - заключил собеседник НСН.

В феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников туристического клуба Уральского политеха. Пять студентов, три инженера и инструктор группы Игорь Дятлов были найдены замерзшими.

Все участники группы были найдены мертвыми недалеко от палатки – по неизвестным причинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище, не успев толком одеться. По неустановленным причинам обратно они не вернулись. У некоторых из них при этом были обнаружены серьезные травмы, которые могли стать причиной гибели.

