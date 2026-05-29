«Кинопоиск» запретил публиковать рецензии на новинки

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» запретил пользователям публиковать рецензии на новые фильмы в течение первого месяца их проката в России.

«Народный режиссер»: Чем «Грязные деньги» Гая Ричи привлекли российского зрителя

Как пишет Cinemaplex, речь идёт в том числе о кинолентах, мировая премьера которых состоялась раньше российской. Исключение предусмотрено только для профессиональных критиков.

Отмечается, что основная доля кассовых сборов большинства релизов приходится именно на первые четыре недели проката. В этот период новые киноленты смогут обсуждать только признанные критики.

Ранее «Кинопоиск» удалил сериал «Метод 3», так как Минкульт выявил в проекте материалы, «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
