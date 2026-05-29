«Кинопоиск» запретил публиковать рецензии на новинки
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» запретил пользователям публиковать рецензии на новые фильмы в течение первого месяца их проката в России.
Как пишет Cinemaplex, речь идёт в том числе о кинолентах, мировая премьера которых состоялась раньше российской. Исключение предусмотрено только для профессиональных критиков.
Отмечается, что основная доля кассовых сборов большинства релизов приходится именно на первые четыре недели проката. В этот период новые киноленты смогут обсуждать только признанные критики.
Ранее «Кинопоиск» удалил сериал «Метод 3», так как Минкульт выявил в проекте материалы, «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АТОР: В Россию приедут 800 тысяч иностранцев
- «Кинопоиск» запретил публиковать рецензии на новинки
- Никакого самолечения: Психолог раскрыла, как маркетплейсы приводят к бесплодию
- Гинеколог объяснила, чем БАДы отличаются от лекарств
- «Ультиматумы не пройдут»: Европа осознала, что с Россией надо договариваться
- Около 30% компаний столкнулись с выгоранием сотрудников
- Суд на Украине заочно приговорил певицу Повалий к 12 годам тюрьмы
- Без паники: Как действовать при сокращении на работе
- Подделки лишают здоровья: 90% россиян пьет БАДы на регулярной основе
- Туроператоры назвали самые популярные направления зарубежного отдыха