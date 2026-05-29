«Если работодатель предупредил о сокращении, а он обязан за два месяца предупредить под личную подпись работника, работающий имеет право уже обратиться в центр занятости. В этом случае центр занятости, видя, что человек только под угрозой увольнения, уже предпримет все необходимые меры, чтобы его обучить, повысить его квалификацию, предоставить ему работу. Министерство труда обновило свои нормативные локальные акты, и есть приказ от 22 января текущего года №21. Центры занятости скрупулезно рассматривают риски. Смотрят на данные о сокращении не только по информации организации, но и по СМИ, соцсетям. Также смотрят на организации, которые в этом же направлении ищут работников. Состыковав этих двух работодателей даже в разных регионах, центр занятости помогает трудоустроиться», - сказала она.

Она также добавила, что не стоит подписывать заявления на увольнение по собственному желанию под давлением.

«Бояться угроз со стороны работодателя не надо. "Если ты сейчас не напишешь заявление на увольнение, мы тебя уволим" - ни в коем случае. Если нет профсоюзной организации, сразу идти в гострудинспекцию, в прокуратуру. Она в последнее время очень хорошо работает в этом направлении. Работодатель уже просто не рискует так себя вести. Кроме того, есть новая статья в трудовом кодексе, которая прямо ориентирует работника на защиту своих прав. Если работодатель начинает давить на работника, это уже противоправные действия. Должно быть предупреждение за два месяца. Можно раньше уволить по соглашению сторон. Можно указать оклады, но не надо мелочиться – не меньше трех. Потому что два месяца работодатель оплачивает, потом еще два месяца человек ищет работу, и если не находит, работодатель еще месяц оплачивает. То есть фактически есть 5 месяцев на трудоустройство», - уточнила Бессараб.

По ее словам, также важно учитывать, кто обладает преимуществом при сокращении штата.

«Преимущественное право для оставления на работе закреплено за тем, у кого выше производительность труда и квалификация. При равной производительности труда и квалификации уже есть предпочтения к тем, кто воспитывает ребенка, у кого есть иждивенцы и так далее», - объяснила она.

Ранее Бессараб сообщила НСН, что в 2026 году только 7% компаний заявили о намерении сократить численность сотрудников, однако 35%, напротив, сообщили о расширении штата.

