Заявки на участие в ДЭГ подали более полумиллиона россиян

В пресс-службе ведомства указали, что наибольшее число заявок прислли жители Подмосковья, Чувашии, Алтайского края, а также Свердловской и Ростовской областей.

«Заявления принимают на портале «Госуслуг» до 23:59 мск 11 марта», - отметили в министерстве, напомнив, что гражданин может отозвать заявление и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Ранее глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что на предстоящих выборах президента России в 2024 году воспользоваться дистанционным голосованием смогут уже более трети потенциальных избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

