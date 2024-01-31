Заявки на участие в ДЭГ подали более полумиллиона россиян

Минцифры России объявило, что на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента за два дня было подано более 500 тысяч заявлений.

Выборы президента России впервые проведут с использованием онлайн-голосования

В пресс-службе ведомства указали, что наибольшее число заявок прислли жители Подмосковья, Чувашии, Алтайского края, а также Свердловской и Ростовской областей.

«Заявления принимают на портале «Госуслуг» до 23:59 мск 11 марта», - отметили в министерстве, напомнив, что гражданин может отозвать заявление и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Ранее глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что на предстоящих выборах президента России в 2024 году воспользоваться дистанционным голосованием смогут уже более трети потенциальных избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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