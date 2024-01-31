Заявки на участие в ДЭГ подали более полумиллиона россиян
Минцифры России объявило, что на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента за два дня было подано более 500 тысяч заявлений.
В пресс-службе ведомства указали, что наибольшее число заявок прислли жители Подмосковья, Чувашии, Алтайского края, а также Свердловской и Ростовской областей.
«Заявления принимают на портале «Госуслуг» до 23:59 мск 11 марта», - отметили в министерстве, напомнив, что гражданин может отозвать заявление и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.
Ранее глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что на предстоящих выборах президента России в 2024 году воспользоваться дистанционным голосованием смогут уже более трети потенциальных избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru