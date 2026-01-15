Заявивший об утечке данных из MAX хакер опроверг свои слова

По данным агентства, на специализированном форуме хакер написал, что представил неверные сведения о базы данных платформы, и на самом деле ее не существует.

«Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов», — указал он.

Хакер уточнил, что крупномасштабного взлома не было.

Ранее пресс-служба MAX назвала фейком сообщения о взломе платформы.

