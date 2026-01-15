Заявивший об утечке данных из MAX хакер опроверг свои слова

Анонимный хакер, заявивший об утечке данных свыше 15 млн человек из мессенджера MAX, опроверг собственные слова. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ опровергло сообщения о взломе Реестра воинского учёта

По данным агентства, на специализированном форуме хакер написал, что представил неверные сведения о базы данных платформы, и на самом деле ее не существует.

«Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов», — указал он.

Хакер уточнил, что крупномасштабного взлома не было.

Ранее пресс-служба MAX назвала фейком сообщения о взломе платформы.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
