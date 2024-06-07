«Завтра или через 20 лет»: Вирусолог назвал причины возможной пандемии
Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил о стопроцентной вероятности появления новой пандемии.
Причиной возможной пандемии в будущем могут стать ортомиксовирусы, коронавирусы или новые вирусы, о которых современные врачи еще не слышали, заявил НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что главными «Черными лебедями» для глобальной экономики можно считать возможную новую пандемию и геополитические риски.
«Вероятность появления новой пандемии 100%, потому что, если мы оглянемся назад, мы увидим, что пандемий стало намного больше. На границе XIX-XX веков население составляло порядка одного миллиарда человек, сейчас - около восьми. Сейчас достаточно выраженные контакты с природой, вирусы могут переходить от животных человеку, новые вирусы появляются, многие вирусы имеют пандемийные свойства. Так что уверенность в возникновении новой пандемии стопроцентная, но вот когда она будет - вопрос. Может быть, завтра, может, через 20 лет», - сказал собеседник НСН.
По его словам, причиной возможной пандемии в будущем могут стать неизвестные современной медицине вирусы.
«Я думаю, что причиной новой пандемии станут ортомиксовирусы, в которые входят возбудители гриппа. Вирусы гриппа птиц при переходе на человека, например, если окажется, что это пандемийные варианты, будут представлять серьезную опасность. Другая опасность - коронавирусы, которых много. Впереди нас могут ждать сюрпризы. Третий вариант - какой-то другой вирус, который мы сейчас не знаем. Мы от этого совсем не застрахованы, никакую вакцину от будущего вируса сделать нельзя. Единственное, что мы можем - создавать новые подходы и методы для того, чтобы лучше понимать вирусы», - отметил вирусолог.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил «Радиоточке НСН», что рост случаев заболевания коклюшем связан с массовым отказом населения от прививок.
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