«Завтра или через 20 лет»: Вирусолог назвал причины возможной пандемии

Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил о стопроцентной вероятности появления новой пандемии.

Причиной возможной пандемии в будущем могут стать ортомиксовирусы, коронавирусы или новые вирусы, о которых современные врачи еще не слышали, заявил НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

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«Вероятность появления новой пандемии 100%, потому что, если мы оглянемся назад, мы увидим, что пандемий стало намного больше. На границе XIX-XX веков население составляло порядка одного миллиарда человек, сейчас - около восьми. Сейчас достаточно выраженные контакты с природой, вирусы могут переходить от животных человеку, новые вирусы появляются, многие вирусы имеют пандемийные свойства. Так что уверенность в возникновении новой пандемии стопроцентная, но вот когда она будет - вопрос. Может быть, завтра, может, через 20 лет», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, причиной возможной пандемии в будущем могут стать неизвестные современной медицине вирусы.

«Я думаю, что причиной новой пандемии станут ортомиксовирусы, в которые входят возбудители гриппа. Вирусы гриппа птиц при переходе на человека, например, если окажется, что это пандемийные варианты, будут представлять серьезную опасность. Другая опасность - коронавирусы, которых много. Впереди нас могут ждать сюрпризы. Третий вариант - какой-то другой вирус, который мы сейчас не знаем. Мы от этого совсем не застрахованы, никакую вакцину от будущего вируса сделать нельзя. Единственное, что мы можем - создавать новые подходы и методы для того, чтобы лучше понимать вирусы», - отметил вирусолог.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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