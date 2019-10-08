Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Возможные причины выписки актрисы Анастасии Заворотнюк из клиники назвал врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

По его словам, срок жизни после постановки такого диагноза как у актрисы (рак головного мозга — прим. НСН) составляет в среднем два года. С учётом того, как долго Заворотнюк борется с болезнью, врач сделал два вывода: либо было решено сделать перерыв в лечении, либо медицинская помощь не дает эффекта. Как отмечает «Свободная пресса», во втором случае можно сделать неутешительные выводы: пациента отправили домой для паллиативной терапии.

Ранее НСН писала, что Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из Европейского медицинского центра, где проходила лечение от онкологии в последний месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Предположительно, родственники артистки решили продолжить лечение в другом медицинском учреждении.

