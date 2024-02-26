Заводу «Кристалл» отказали в регистрации бренда водки Shaman

Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказала калужскому заводу «Кристалл» в регистрации бренда алкогольных напитков Shaman. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

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В службе объяснили, что заявленное название бренда является сценическим именем певца Shaman (Ярослав Дронов). Идентичные названия могут ввести потребителя в заблуждение, считает ведомство.

Кроме того, жалобу в адрес службы направил сам исполнитель. Он указал, что предлагаемое название торговой марки ассоциируется с его псевдонимом.

Ранее сообщалось, что Латвия в 2023 году поставила в Россию виски на рекордную сумму в $251,2 миллиона, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:SHAMANАлкоголь

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