Заводу «Кристалл» отказали в регистрации бренда водки Shaman
Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказала калужскому заводу «Кристалл» в регистрации бренда алкогольных напитков Shaman. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
В службе объяснили, что заявленное название бренда является сценическим именем певца Shaman (Ярослав Дронов). Идентичные названия могут ввести потребителя в заблуждение, считает ведомство.
Кроме того, жалобу в адрес службы направил сам исполнитель. Он указал, что предлагаемое название торговой марки ассоциируется с его псевдонимом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru