Заводу «Кристалл» отказали в регистрации бренда водки Shaman

В службе объяснили, что заявленное название бренда является сценическим именем певца Shaman (Ярослав Дронов). Идентичные названия могут ввести потребителя в заблуждение, считает ведомство.

Кроме того, жалобу в адрес службы направил сам исполнитель. Он указал, что предлагаемое название торговой марки ассоциируется с его псевдонимом.

Ранее сообщалось, что Латвия в 2023 году поставила в Россию виски на рекордную сумму в $251,2 миллиона, отмечает «Радиоточка НСН».

