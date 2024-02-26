«Интересно попробовать»: Джину и текиле спрогнозировали рост продаж в России
Акцент будет сделан на продажу крепких напитков в бутылках, из которых можно делать коктейли, отметил Павел Шапкин.
Россияне стали покупать меньше водки, отдавая предпочтение виски, рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН. При этом, по его словам, в ближайшее время начнут заметно расти продажи джина, текилы и рома.
Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подсчитала, что продажи крепкого алкоголя в российских магазинах и заведениях общепита увеличились в 2023 году на 3,6%, до рекордных с 2017-го 7,2 литра на душу населения. Отмечается, что более двух третей в этом сегменте рынка пришлось на водку, однако ее потребление снизилось в РФ на 0,2%. При этом продажи коньяка, а также ромов, джинов и ликеров существенно выросли, прибавив 10 и 21,5% соответственно. Шапкин отметил, что спрос на водку будет снижаться и дальше.
«Людям интересно что-то другое попробовать. В связи с тем, что коктейли консервированные у нас практически уходят после 1 мая, потому что продавать их по новым ставкам акциза будет нереально… Акцент больше будет на продажу крепких напитков в бутылках, из которых потом будут делать коктейли. Продажи джина тут точно вырастут. Что касается виски – здесь устойчивый тренд, но поле еще не пахано, поэтому это будет долго развиваться. Плюс ром, текила… Текила – это тренд номер один в мире по объему роста. В США, Европе текила увеличивается в год десятками процентов по объему продаж. К нам это тоже придет», - сказал Шапкин.
Кроме того, он рассказал, что с начала 2024 года цены на крепкие напитки увеличились на 10%.
«Цены на крепкие напитки поднялись в связи с ростом ставок акцизов. С начала года рост цен составил 10%, особенно на нижние ценовые категории», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Минфин проиндексирует акцизы на спиртное, сигареты и автомобили, причем выше, чем планировалось ранее. С 1 мая сборы вырастут вместо 4 на 5%. Более того, для слабого алкоголя министерство изменило подход к расчету акцизов. Так, ведомство предложило взимать с этого спиртного сбор, исходя из объема тары, то есть за один литр самого напитка. Предполагается, что за этот объем придется заплатить 141 рубль. В ноябре соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал президент РФ Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru