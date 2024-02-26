«Интересно попробовать»: Джину и текиле спрогнозировали рост продаж в России

Россияне стали покупать меньше водки, отдавая предпочтение виски, рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН. При этом, по его словам, в ближайшее время начнут заметно расти продажи джина, текилы и рома.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подсчитала, что продажи крепкого алкоголя в российских магазинах и заведениях общепита увеличились в 2023 году на 3,6%, до рекордных с 2017-го 7,2 литра на душу населения. Отмечается, что более двух третей в этом сегменте рынка пришлось на водку, однако ее потребление снизилось в РФ на 0,2%. При этом продажи коньяка, а также ромов, джинов и ликеров существенно выросли, прибавив 10 и 21,5% соответственно. Шапкин отметил, что спрос на водку будет снижаться и дальше.