Завод Suzuki перестал выпускать машины для РФ

По данным источника, Suzuki поставляет 10% от объема своего производства в Россию и на Украину. При этом сейчас предприятию не хватает электронных компонентов. К тому же наблюдается рост цен на электроэнергию, и курс венгерского форинта падает. В компании отметили, что это отражается на поставках машин, а позже может повлиять на их розничную стоимость.

При этом отмечается, что российское представительство Suzuki работает в штатном режиме.