Завод Suzuki перестал выпускать машины для РФ

Венгерское предприятие Suzuki временно прекратило производство автомобилей для России и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом еще в начале марта компания «Сузуки Мотор Рус» заявила о том, что поставки машин и запчастей тоже приостановлены. Отмечается, что это произошло в результате нарушения логистических цепочек и дефицита полупроводников. В компании добавили, что ввезенных ранее в Россию машин хватит на два-три месяца.

«Эффект санкций и изоляции»: В России объяснили причины снижения цен на бензин

По данным источника, Suzuki поставляет 10% от объема своего производства в Россию и на Украину. При этом сейчас предприятию не хватает электронных компонентов. К тому же наблюдается рост цен на электроэнергию, и курс венгерского форинта падает. В компании отметили, что это отражается на поставках машин, а позже может повлиять на их розничную стоимость.

При этом отмечается, что российское представительство Suzuki работает в штатном режиме.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости Максим Богодвид
ТЕГИ:УкраинаПроизводствоРоссияАвтомобили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры