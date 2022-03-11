Завод Suzuki перестал выпускать машины для РФ
Венгерское предприятие Suzuki временно прекратило производство автомобилей для России и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом еще в начале марта компания «Сузуки Мотор Рус» заявила о том, что поставки машин и запчастей тоже приостановлены. Отмечается, что это произошло в результате нарушения логистических цепочек и дефицита полупроводников. В компании добавили, что ввезенных ранее в Россию машин хватит на два-три месяца.
По данным источника, Suzuki поставляет 10% от объема своего производства в Россию и на Украину. При этом сейчас предприятию не хватает электронных компонентов. К тому же наблюдается рост цен на электроэнергию, и курс венгерского форинта падает. В компании отметили, что это отражается на поставках машин, а позже может повлиять на их розничную стоимость.
При этом отмечается, что российское представительство Suzuki работает в штатном режиме.
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