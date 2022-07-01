Завлабораторией НГУ арестовали по подозрению в госизмене

Завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер арестован в Новосибирске по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление судебного департамента Новосибирской области.

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«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, до 29 августа 2022 года», — отмечается в сообщении.

Колкера доставили в СИЗО «Лефортово», пишет RT.

Ученого задержали утром 30 июня, отмечает РИА ФАН. Колкер находился в больнице в тяжелом состоянии: у 54-летнего специалиста рак четвертой стадии. По словам родных Колкера, его обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами в период работы на международной конференции в Китае.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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