Завлабораторией НГУ арестовали по подозрению в госизмене

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, до 29 августа 2022 года», — отмечается в сообщении.

Колкера доставили в СИЗО «Лефортово», пишет RT.

Ученого задержали утром 30 июня, отмечает РИА ФАН. Колкер находился в больнице в тяжелом состоянии: у 54-летнего специалиста рак четвертой стадии. По словам родных Колкера, его обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами в период работы на международной конференции в Китае.

