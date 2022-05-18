СМИ: покинувшая Россию журналистка Овсянникова хочет вернуться
Устроившая акцию в эфире Первого канала журналистка Марина Овсянникова заявила, что намерена вернуться в Россию, пишет StarHit.
По её словам, в Германии, где она стала сотрудницей издания Die Welt, ей приходится очень тяжело, в том числе из-за того, что с ней не общаются оставшиеся в России муж, сын и мать.
Экс-сотрудница Первого канала отметила, что поддерживать с ней отношения желает только 11-летняя дочь.
«Я осталась бомжом, без дома. Дети мои в Москве, обнять их не могу. Я пока не возвращаюсь в Москву, но, конечно, намерена это сделать», — цитирует издание Овсянникову.
Ранее Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир Первого канала с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине. Останкинский суд Москвы зарегистрировал составленный на неё протокол о действиях, направленных на дискредитацию российских военных.
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