СМИ: покинувшая Россию журналистка Овсянникова хочет вернуться

По её словам, в Германии, где она стала сотрудницей издания Die Welt, ей приходится очень тяжело, в том числе из-за того, что с ней не общаются оставшиеся в России муж, сын и мать.

Экс-сотрудница Первого канала отметила, что поддерживать с ней отношения желает только 11-летняя дочь.

«Я осталась бомжом, без дома. Дети мои в Москве, обнять их не могу. Я пока не возвращаюсь в Москву, но, конечно, намерена это сделать», — цитирует издание Овсянникову.



Ранее Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир Первого канала с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине. Останкинский суд Москвы зарегистрировал составленный на неё протокол о действиях, направленных на дискредитацию российских военных.

