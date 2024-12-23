Завершился киберспортивный турнир Кубок «Пулемет Дегтярева»
Завершился киберспортивный турнир Кубок «Пулемет Дегтярева», который проходил по компьютерной игре «Калибр».
Киберспортивное мероприятие впервые было посвящено бренду отечественного оружия - 21 декабря 1927 был принят на вооружение РККА. Турнир собрал сильнейших игроков видеоигры «Калибр» от компании 1C Game Studios.
Партнеры кубка в лице SQUADRO обеспечили качественное судейство и коммуникацию игроков. Атаман казаков наградил победителей памятными призами.
За соревнованиям внимательно следили те вузы, где готовят кадры для индустрии - Российский Университет спорта (ГЦОЛИФК) и Факультет игровой индустрии и киберспорта Университета Синергии.
«Турнир прошел на "УРА". С уверенностью можно сказать, что данный турнир является самым лучшим - организация прошла без заминок (за это огромная благодарность команде SQUADRO), в турнире приняли участие самые сильные команды игры «Калибр», был самый крупный призовой фонд», - отметила директора АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта», организатора Кубка «Пулемёт Дегтярева» Виктория Береснева.
Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко заявил НСН, что успех экранизации российского шутера Atomic Heart будет зависеть от режиссерского подхода, сценария и профессиональной работы команды проекта.
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