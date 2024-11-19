Завершено расследование дела экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова

Следователи завершили расследование дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в растрате 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и более 200 млн рублей на операциях с паромами для Керченской переправы. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

По его словам, защите предложено завершить ознакомление с материалами дела до конца недели. Иванов ранее был арестован по другому делу — о получении взяток в особо крупном размере. Следствие предполагает, что общая сумма взяток составляет около 1 млрд рублей, однако сам обвиняемый свою вину не признает.

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Материалы дела о растрате касаются событий 2015 года. Иванову вменяется хищение средств у банка «Интеркоммерц» и использование разницы курсов валют при покупке и продаже паромов. Помимо него, фигурантом дела стал руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.

Защита считает предъявленные обвинения необоснованными. Дело было возбуждено восемь лет назад, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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