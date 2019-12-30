По обмену пленными освобожден подозреваемый в убийстве экс-главы ДНР

В рамках обмена пленными между Украиной и Луганской и Донецкой республиками (ЛНР и ДНР) освобожден причастный к покушению на бывшего главу ДНР Александра Захарченко. Речь идет о Максиме Теорентере. Полный список переданных Киеву украинцах опубликован на сайте офиса президента Украины. там указывается, что Теорентер занимается бизнесом и не является военным или сотрудником госорганов.

Подозреваемый в убийстве Захарченко жил в подконтрольном Киеву городе Лиман Донецкой области, а в 2016 году был вынужден уехать на территорию ДНР, после чего исчез.

Обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР произошел в минувшее воскресенье, 29 декабря, сообщает «Свободная пресса».

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года во время взрыва, устроенного в кафе в центре Донецка.

Летом 2019 года спецслужбы ДНР заявили, что знают имена причастных к гибели Александра Захарченко.



