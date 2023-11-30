Завершено благоустройство участка набережной затона Новинки в Даниловском районе

Рабочие завершили благоустройство участка набережной затона Новинки в Даниловском районе. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В частности, вдоль затона созданы два уровня прогулочной зоны длиной 630 метров.

«По нижнему ярусу набережной вымощена пешеходная дорожка, вдоль которой установлены детские площадки, качели, скамейки и столы для настольного тенниса.», – рассказал Бочкарев.

Вдоль реки высажено около 340 деревьев, в том числе яблони, рябины, клены и так далее. У воды растет более 200 ив.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
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