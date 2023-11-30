Завершено благоустройство участка набережной затона Новинки в Даниловском районе
30 ноября 202309:25
Рабочие завершили благоустройство участка набережной затона Новинки в Даниловском районе. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В частности, вдоль затона созданы два уровня прогулочной зоны длиной 630 метров.
«По нижнему ярусу набережной вымощена пешеходная дорожка, вдоль которой установлены детские площадки, качели, скамейки и столы для настольного тенниса.», – рассказал Бочкарев.
Вдоль реки высажено около 340 деревьев, в том числе яблони, рябины, клены и так далее. У воды растет более 200 ив.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президента Германии забыли встретить в аэропорту Дохи
- Билан получил «Золотой граммофон» в номинации «Артист года»
- Гуманитарное перемирие в Газе продлили на день
- СМИ: Каждому пятому заемщику в России грозит потенциальное банкротство
- СМИ: В Бурятии во время движения поезда загорелась цистерна с топливом
- На Украине предложили использовать реестр избирателей для призыва
- Глава «Роснефти» Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
- Депутат Госдумы Кирьянов предупредил о возможной ликвидации всех ИП в 2029 году
- В Алма-Ате 13 человек погибли при пожаре в хостеле
- СМИ: В Госдуме могут лишить мандатов еще двух депутатов за прогулы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru