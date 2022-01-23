Заведено уголовное дело по факту исчезновения девушки под Саратовом
Следователи в городе Ртищево Саратовской области инициировали уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 17-летней девушки, которая более недели назад ушла из техникума и пропала, сообщает региональное управление СК РФ.
14 января несовершеннолетняя ушла из дома и исчезла. Следователи организовали поиски, к которым подключился местный отряд «ЛизаАзерт». Ситуацию взял под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
Тем временем, в Ставропольском крае полиция разыскивает двенадцатилетнего мальчика, который пропал 9 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru