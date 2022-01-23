Заведено уголовное дело по факту исчезновения девушки под Саратовом

25 января в Париже пройдёт встреча политических советников «нормандского формата» Куба изменила правила въезда для российских туристов «Известия»: задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского Нападающий «Монако» Вильсон Исидор подписал контракт на 4,5 года с московским «Локомотивом»