МВД: Злоумышленник открыл стрельбу по полицейским в Санкт-Петербурге
Вооруженный злоумышленник в Санкт-Петербурге выстрелил в полицейских, прибывших на место происшествия, сообщили в МВД.
По данным ведомства, сейчас преступник забаррикадировался в квартире. Сейчас силовики принимают меры по задержанию злоумышленника.
По данным издания «Фонтанка», в заложниках у преступника жена. На месте происшествия дежурят скорая и пожарные. По предварительным данным, стрелявший — 59-летний уроженец Чечни. Спецназ ведет с ним переговоры о сдаче, пишут СМИ.\
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru