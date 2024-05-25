МВД: Злоумышленник открыл стрельбу по полицейским в Санкт-Петербурге

Вооруженный злоумышленник в Санкт-Петербурге выстрелил в полицейских, прибывших на место происшествия, сообщили в МВД.

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По данным ведомства, сейчас преступник забаррикадировался в квартире. Сейчас силовики принимают меры по задержанию злоумышленника.

По данным издания «Фонтанка», в заложниках у преступника жена. На месте происшествия дежурят скорая и пожарные. По предварительным данным, стрелявший — 59-летний уроженец Чечни. Спецназ ведет с ним переговоры о сдаче, пишут СМИ.\

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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