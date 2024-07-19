Заведено дело о нападении на депутата Госдумы в Самаре
По информации о нападении в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева, заведено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Оно расследуется по статье о хулиганстве. Ранее парламентарий опубликовал несколько видеороликов, на которых запечатлен конфликт, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Матвеев отметил, что попытался прекратить конфликт, однако один из мигрантов ударил его по голове.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на месте происшествия были задержаны двое участников конфликта. Позднее пойман и третий злоумышленник.
Ранее в Москве мигранты избили юношу из-за не понравившейся им одежды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru