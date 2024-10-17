Заведено дело о хулиганстве по факту драки иностранцев в Саратове

В центре Саратова по факту драки с участием иностранцев заведено уголовное дело, сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета России.

В Бишкеке начались акции протеста после драки местных жителей с иностранцами

Оно расследуется по статье о хулиганстве. Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел на Беговой улице, в драке принимали участие как минимум 10 человек.

Ранее стало известно, что из России после драки курьеров выдворят десятки мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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