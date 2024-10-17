Заведено дело о хулиганстве по факту драки иностранцев в Саратове
17 октября 202401:02
В центре Саратова по факту драки с участием иностранцев заведено уголовное дело, сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета России.
Оно расследуется по статье о хулиганстве. Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошел на Беговой улице, в драке принимали участие как минимум 10 человек.
Ранее стало известно, что из России после драки курьеров выдворят десятки мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Заведено дело о хулиганстве по факту драки иностранцев в Саратове
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru