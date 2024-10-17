Заведено дело о хулиганстве по факту драки иностранцев в Саратове

Оно расследуется по статье о хулиганстве. Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел на Беговой улице, в драке принимали участие как минимум 10 человек.

Ранее стало известно, что из России после драки курьеров выдворят десятки мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

