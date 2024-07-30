Заведено дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

Следственный комитет России инициировал дело о халатности после жалоб на мигрантов в подмосковном Одинцово, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

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К главу СКР Александру Бастрыкину обратились участники и ветераны боевых действий. По их словам, в Одинцовском городском округе должностные лица нарушают миграционное законодательство. Дело рассматривается по статье «Халатность».

Другие подробности неизвестны.

Ранее Бастрыкин предложил план по замещению трудовых мигрантов россиянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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