Заведено дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово
30 июля 202405:17
Следственный комитет России инициировал дело о халатности после жалоб на мигрантов в подмосковном Одинцово, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.
К главу СКР Александру Бастрыкину обратились участники и ветераны боевых действий. По их словам, в Одинцовском городском округе должностные лица нарушают миграционное законодательство. Дело рассматривается по статье «Халатность».
Другие подробности неизвестны.
Ранее Бастрыкин предложил план по замещению трудовых мигрантов россиянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru