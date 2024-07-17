Заведено дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани

Как заявили родители, в помещениях была грязь, паутина и в столовой — антисанитария. В настоящее время следователем СКР проведен осмотр места с привлечением сотрудников Роспотребнадзора, допрашиваются работники учреждения.

Назначено проведение исследования биологических материалов, полученных в ходе осмотра.

Ранее 26 детей были госпитализировали из-за отравления в детском лагере в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

