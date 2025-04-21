Заупокойные мессы по папе римскому пройдут в Москве и Санкт-Петербурге

Заупокойные мессы по папе римскому Франциску пройдут в трёх российских городах. Об этом сообщает пресс-служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

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Уточняется, что траурные мероприятия пройдут 24 апреля в российской столице и в Санкт-Петербурге, а также 25 апреля в Калининграде.

«Призываю всех по возможности участвовать в этих мессах», - заявил глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет после тяжёлой болезни, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот с трасляции
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