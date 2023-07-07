Затор у Крымского моста со стороны Керчи ликвидировали

По состоянию на 20:00 по московскому времени затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон переправы нет.

Из-за наплыва туристов с 1 июля у Крымского моста начала образовываться пробка со стороны Краснодарского края. Самая протяженная очередь из автомобилей достигла 13 километров.

Очередь со стороны Кубани была ликвидирована 5 июля. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможные пути объезда, сообщает «Радиоточка НСН».

