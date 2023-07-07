Затор у Крымского моста со стороны Керчи ликвидировали
7 июля 202321:18
Образовавшаяся на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи пробка устранена, передает ТАСС.
По состоянию на 20:00 по московскому времени затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон переправы нет.
Из-за наплыва туристов с 1 июля у Крымского моста начала образовываться пробка со стороны Краснодарского края. Самая протяженная очередь из автомобилей достигла 13 километров.
Очередь со стороны Кубани была ликвидирована 5 июля. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможные пути объезда, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru