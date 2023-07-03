Затор около Крымского моста увеличился до 13 км

Протяженность затора на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 километров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

Порядка пяти тонн воды за сутки раздали волонтеры автомобилистам, стоящим в пробке около моста.

Накануне Минтранс республики Крым предупреждал о восьмикилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту.

В субботу на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка длиной в 9 километров. Образовавшийся затор связан с увеличением числа направляющихся в Крым автомобилей, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
ТЕГИ:АвтомобилистыПробкиКрымский Мост

Горячие новости

Все новости

партнеры