Затор около Крымского моста увеличился до 13 км
Протяженность затора на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 километров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Порядка пяти тонн воды за сутки раздали волонтеры автомобилистам, стоящим в пробке около моста.
Накануне Минтранс республики Крым предупреждал о восьмикилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту.
В субботу на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка длиной в 9 километров. Образовавшийся затор связан с увеличением числа направляющихся в Крым автомобилей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru