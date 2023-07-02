В Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

На период Курортного сезона необходимо установить дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.

Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 9 км

По его словам, проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту не решена. Как отметил парламентарий, вопрос требует срочного вмешательства и решения. Он намерен отправить соответствующий запрос в Министерство транспорта России.

Ранее стало известно, что ожидание в пробке у Крымского моста составляет 3 часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: НСН
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