В Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

По его словам, проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту не решена. Как отметил парламентарий, вопрос требует срочного вмешательства и решения. Он намерен отправить соответствующий запрос в Министерство транспорта России.

Ранее стало известно, что ожидание в пробке у Крымского моста составляет 3 часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

