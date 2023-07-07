Затор образовался на въезде на Крымский мост со стороны полуострова

В Telegram-канале «Главный мост» сообщается, что со стороны Керчи перед мостом скопилось около 260 транспортных средств, время ожидания - более часа.

«Со стороны Тамани очереди на досмотр нет», - отмечается в сообщении.

Ранее пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составила 13 километров. Президент РФ Владимир Путин заявил, что взял ситуацию на контроль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».