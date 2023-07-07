Затор образовался на въезде на Крымский мост со стороны полуострова
7 июля 202318:05
Автомобили вновь скопились на въезде на Крымский мост, на этот раз со стороны полуострова.
В Telegram-канале «Главный мост» сообщается, что со стороны Керчи перед мостом скопилось около 260 транспортных средств, время ожидания - более часа.
«Со стороны Тамани очереди на досмотр нет», - отмечается в сообщении.
Ранее пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составила 13 километров. Президент РФ Владимир Путин заявил, что взял ситуацию на контроль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru