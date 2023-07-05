Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ликвидирована
Очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края по состоянию на 13:10 5 июля нет, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
На днях пробка достигала 13 км, ситуация потребовала вмешательства главы государства.
Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что готов оказать помощь для решения проблемы с пробками на въезде на Крымский мост. На совещании с членами правительства он попросил главу Минтранса Виталия Савельева информировать, если понадобится какая-либо помощь. Также он призвал изучить возможные пути объезда.
Средняя загрузка отелей в Крыму в этом сезоне составляет 50%, каждый четвертый турист планирует вернуться на полуостров в бархатный сезон, рассказала на этом фоне председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова «Радиоточке НСН». По ее словам, граждане едут на полуостров на разведку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru