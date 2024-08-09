Застрявшим в Анапе россиянам посоветовали добраться до Сочи на автомобиле

Застрявшие из-за высоких цен на билеты российские туристы в Анапе могут доехать до Сочи или Ставрополя на автомобиле. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Его слова приводит RT.

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Он отметил, что можно также добраться до Ставрополя, можно доехать до Сочи и улететь оттуда до Москвы. По его словам, варианты есть, однако их надо готовить заранее.

Ромашкин отметил, что автомобиль на двоих обойдется в восемь тысяч рублей, таким образом можно скинуться по четыре тысячи рублей на каждого и добраться до Ставрополя.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что туристам, которые застряли в Анапе из-за высоких цен на билеты, следовало заранее позаботиться о возвращении домой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыАвиабилетыСочи

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