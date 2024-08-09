Застрявшим в Анапе россиянам посоветовали добраться до Сочи на автомобиле

Он отметил, что можно также добраться до Ставрополя, можно доехать до Сочи и улететь оттуда до Москвы. По его словам, варианты есть, однако их надо готовить заранее.

Ромашкин отметил, что автомобиль на двоих обойдется в восемь тысяч рублей, таким образом можно скинуться по четыре тысячи рублей на каждого и добраться до Ставрополя.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что туристам, которые застряли в Анапе из-за высоких цен на билеты, следовало заранее позаботиться о возвращении домой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

