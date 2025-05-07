Застрявший в Домодедово оркестр устроил концерт в зале ожидания

Сотни людей застряли в зоне вылета из-за массовых отмен полетов и ограничений на работу воздушной гавани. Авиасообщение пока не восстановлено.

Отмечается, что музыканты решили поднять настроение пассажирам и приступили к репетиции прямо у выходов на посадку. Уточняется, что после исполнения песен настроение уставших путешественников улучшилось, а на их лицах появились улыбки. Известно, что прозвучала песня «Первым делом — самолёты». Видео импровизированного концерта доступно в Telegram-канале "Радиоточка НСН".

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила 54 полета в Москву и еще 52 рейса из столицы, напоминает НСН.

