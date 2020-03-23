Застрявших за границей россиян призвали обратиться в посольства до завтра

Федеральное агентство воздушного транспорта призвало граждан России, которые застряли за рубежом из-за ситуации с коронавирусом, обратиться в посольства и консульства РФ в этих странах до 24 марта. Об этом информирует ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел России, передает ТАСС.

Отмечается, что речь, в частности, идёт о таких странах, где введены ограничительные меры из-за эпидемии, как Болгария, Танзания, Нигерия, Кипр, Азербайджан, Казахстан, ЮАР, Лесото, Уганда.

Всем желающим возвратиться на родину необходимо передать в дипломатические представительства свои контакты, паспортные данные, а также копию удостоверения личности.

Следует также сообщить о точном месте нахождения, дате прибытия и предполагавшегося выезда, цели пребывания в данной стране, информацию о наличии или отсутствии обратных билетов.

Все сведения передадут в министерство транспорта для принятия оперативных мер. Всем возвращающимся также напоминают, что им необходимо будет пройти в обязательном порядке 14-дневный карантин.

