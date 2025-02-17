Россиянам назвали выгодные месяцы для продажи квартиры
Выгоднее всего продавать квартиру с февраля по март, а также с октября по ноябрь, рассказал кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов. Его слова приводит «Газета.Ru».
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Косов отметил, что наиболее активные сезоны на рынке недвижимости — начало весны и осень. Так, изменения цены в 5-10% являются сезонным фактором.
При этом желающим продать квартиру Косов пожелал проверять, «сколько жилье находится в их собственности, чтобы соблюсти срок для безналоговой продажи».
Ранее инвестор Ксения Аверс заявила, что российские застройщики все чаще выдают за «комфорт» жилье эконом-класса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru