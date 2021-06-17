Заслуженный врач РФ пояснил необходимость массовой иммунизации от COVID
Заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что единственным способом прекращения пандемии является массовая иммунизация.
Доктор пояснил, что масштабную вакцинацию требует провести сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация. Круглый отметил, что улучшение обстановки в Израиле и Англии доказывают эффективность вакцинации в борьбе с коронавирусом.
Врач в эфире «Радио 1» также добавил, что считает оправданным требование обязательной вакцинации к работникам сферы торговли и услуг.
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