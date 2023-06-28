Заслуженный врач Онищенко: В России осталось 11 природных очагов чумы

«Сейчас в России осталось 11 очагов чумы. Один из них в Горном Алтае, Кош-Агачский район. Площадь очага 12,3 тысячи квадратных километров. Чем определяется граница очага? Природным резервуаром чумы являются примерно 60 видов мелких грызунов: суслики, мыши. У нас даже называется – сусличий очаг чумы, где суслик является главным резервуаром», - сказал Онищенко.

Ранее сообщалось, что в 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, выявили 137 природных очагов чумы, сообщает «Радиоточка НСН».

