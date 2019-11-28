Пилот Путина оказался профессиональнее летчика Шойгу
Борт главы Минобороны РФ Сергея Шойгу не смог сесть в аэропорту Бишкека из-за сильного тумана, сообщает Life.ru.
Непогода не позволила самолёту главы оборонного ведомства совершить посадку, он был вынужден уйти на второй круг и приземлиться в аэропорту Алма-Аты в соседней республике.
При этом борт президента РФ Владимира Путина справился с посадкой, несмотря на то, что ему тоже предложили с земли отправиться в Алма-Ату. Информацию об этом подтвердил изданию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, при этом были соблюдены все допуски для президентского борта.
Добавим, Владимир Путин и Сергей Шойгу прибыли в Бишкек для участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Собянин объяснил, почему москвичам не светит выходной 31 декабря
- Пилот Путина оказался профессиональнее летчика Шойгу
- РАН: Британский престол принцу Чарльзу не светит
- В «Единой России» назвали избыточным закон о выходном 31 декабря
- Пересидеть или подавить. Как Китай ответит на закон США о демократии в Гонконге