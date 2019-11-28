Пилот Путина оказался профессиональнее летчика Шойгу

При этом борт президента РФ Владимира Путина справился с посадкой, несмотря на то, что ему тоже предложили с земли отправиться в Алма-Ату. Информацию об этом подтвердил изданию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, при этом были соблюдены все допуски для президентского борта.

Добавим, Владимир Путин и Сергей Шойгу прибыли в Бишкек для участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

