Пилот Путина оказался профессиональнее летчика Шойгу

28 ноября 201917:14

Борт главы Минобороны РФ Сергея Шойгу не смог сесть в аэропорту Бишкека из-за сильного тумана, сообщает Life.ru.

Непогода не позволила самолёту главы оборонного ведомства совершить посадку, он был вынужден уйти на второй круг и приземлиться в аэропорту Алма-Аты в соседней республике.

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При этом борт президента РФ Владимира Путина справился с посадкой, несмотря на то, что ему тоже предложили с земли отправиться в Алма-Ату. Информацию об этом подтвердил изданию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, при этом были соблюдены все допуски для президентского борта.

Добавим, Владимир Путин и Сергей Шойгу прибыли в Бишкек для участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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