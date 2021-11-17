Заслуженный пилот России: Цены на авиабилеты повышать уже некуда

Дальнейшее подорожание билетов на внутренние авиарейсы приведет к снижению туристического потока, заявил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в пресс-центре НСН.

«Цены некуда уже увеличивать, они настолько сейчас высокие, что дальше повышать бессмысленно, просто потеряем пассажиров. Если сейчас 100 миллионов перевозим, то будем перевозить 60-70 миллионов. У людей нет столько денег, сколько хотели бы получить авиакомпании, перевозчики», - отметил Сытник.

Авиакомпании, осуществляющие дальние перелеты по стране, должны пользоваться топливом по себестоимости, заявил Юрий Сытник в пресс-центре НСН ранее.

