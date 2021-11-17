Заслуженный пилот России призвал снизить цены на авиатопливо в период пандемии

Юрий Сытник отметил, что данная мера должна помочь компаниям в период пандемии и во время пониженного спроса из-за сезонности полетов. 

Авиакомпании, осуществляющие дальние перелеты по стране, должны пользоваться топливом по себестоимости, заявил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в пресс-центре НСН.

«Для российских авиакомпаний, особенно для тех, которые выполняют полеты на Дальний Восток, одна мера может быть – это топливо, которое принадлежит всем нам и моей стране, не должно стоить запредельно. Любая компания, которая выполняет полеты на Дальний Восток или на север, должна иметь топливо по себестоимости, а не с теми накрутками, которые сегодня. И еще заполнение рейса – если 75% кресел заполнено в самолете, то рейс считается рентабельным. Но в какие-то периоды такой заполняемости нет», - отметил Сытник.

Введение QR-кодов в транспорте на этапе покупки билетов нанесет сильный удар по отрасли, также возникнут трудности с верификацией документа, заявил член Общественной Палаты России, Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: Самолет "Уральских авиалиний"
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