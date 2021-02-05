Заседание суда по делу Навального о клевете перенесли на 12 февраля

Судья перенесла на 12 февраля заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, в котором обвиняемым проходит оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает РИА Новости.

Внук ветерана пригрозил Навальному новыми исками

В пятницу в столичном Бабушкинском суде состоялось слушание по делу о клевете, возбуждённому в прошлом году из-за комментариев Навального к видеоролику, в котором ветеран поддержал внесение поправок в Конституцию РФ. По данным гособвинения, в словах оппозиционера содержатся «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». Политик свою вину не признаёт.

Ранее прокурор попросил суд отложить заседание из-за окончания рабочего дня. При этом сам Навальный был против переноса, заявив, что «прижал к стенке» обвинение.

Кроме того, в ходе слушаний внук потерпевшего Игорь Колесников сообщил, что ни он, ни его дедушка-ветеран не писали заявление на Навального. Однако ранее сиделка Артёменко Зенаб Тимурова рассказала на судебном заседании, что заявление за клевету было подано Колесниковым, сообщает NEWS.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВетераныКлеветаСудАлексей Навальный
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