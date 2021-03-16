Заседание по жалобе Навального перенесли на 22 марта

235-й гарнизонный военный суд отложил рассмотрение жалобы политика Алексея Навального на бездействие сотрудников Следственного комитета на 22 марта, сообщает РИА «Новости».

Навальный отказался участвовать в суде. Его защитник сообщил, что не знает причин отказа. Представители СКР сообщили, что проводят проверку по факту предполагаемого отравления Навального в установленном порядке.

Стороны на предстоящем заседании выступят с репликами, после чего суд примет решение.