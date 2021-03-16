Заседание по жалобе Навального перенесли на 22 марта

235-й гарнизонный военный суд отложил рассмотрение жалобы политика Алексея Навального на бездействие сотрудников Следственного комитета на 22 марта, сообщает РИА «Новости».

Навальный отказался участвовать в суде. Его защитник сообщил, что не знает причин отказа. Представители СКР сообщили, что проводят проверку по факту предполагаемого отравления Навального в установленном порядке.

Стороны на предстоящем заседании выступят с репликами, после чего суд примет решение.

Суд рассмотрит жалобу Навального на отказ СК возбудить дело по его «отравлению»

Напомним, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Омска 20 августа 2020 года. Позже представители политика попросили главное следственное управление СК России возбудить дело в отношении сотрудников ФСБ, которые предположительно причастны к его отравлению. В СК ответили, что в заявлении отсутствуют конкретные сведения, указывающие на причастность сотрудников ФСБ. Решение следователя обжалуют в суде 22 марта.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:Следственный КомитетФСБСудАлексей Навальный
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