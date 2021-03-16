Суд рассмотрит жалобу Навального на отказ СК возбудить дело по его «отравлению»

Сам Навальный также будет участвовать в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове, где он находится в настоящий момент. Отмечается, что заседание будет закрытым из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Юрист Навального Владлен Лось ранее подал в суд на тех сотрудников ФСБ, которые, по мнению Навального, были виноваты в его отравлении. По версии следствия, в действиях сотрудников не было состава преступления. Жалоба, которая будет рассматриваться судом во вторник, подана в соответствии со статьей 125 УПК РФ: обжалование "действий или бездействия следствия".

