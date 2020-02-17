Заседание по делу Серебренникова отложено из-за неготовности экспертиз
Мещанский суд Москвы отложил слушания по делу режиссёра Кирилла Серебренникова на 13 марта. Как отмечает ТАСС, причиной этого стала неготовности третьей экспертизы, которая ранее была назначена судом. Это было сделано вопреки просьбе защиты режиссёра, подчёркивает RT.
Ранее также сообщалось, что суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» по просьбе гособвинения. Судья заявила об отсутствии доказательств того, что фигуранты дела могут скрыться или оказать давление, отмечает Газета.ру.
Напомним, Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа». Дело было заведено в августе 2017 года, с этого момента и до апреля 2019 года режиссер находился под домашним арестом, затем мера пресечения была смягчена до подписки о невыезде.
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