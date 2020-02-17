Заседание по делу Серебренникова отложено из-за неготовности экспертиз

Мещанский суд Москвы отложил слушания по делу режиссёра Кирилла Серебренникова на 13 марта. Как отмечает ТАСС, причиной этого стала неготовности третьей экспертизы, которая ранее была назначена судом. Это было сделано вопреки просьбе защиты режиссёра, подчёркивает RT.

Ранее также сообщалось, что суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» по просьбе гособвинения. Судья заявила об отсутствии доказательств того, что фигуранты дела могут скрыться или оказать давление, отмечает Газета.ру.