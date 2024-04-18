«Защиты нет»: Курьерские службы не несут ответственность за анонимные посылки
Глава Союза потребителей Петр Шелищ заявил НСН, что сегодня защититься от анонимных посылок, которые могут причинить вред, практически невозможно.
Сегодня защититься от анонимных посылок, которые могут причинить вред, практически невозможно, заявил глава Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с НСН. По его словам, курьерские службы, включая «Почту России», не несут ответственность за отправителя.
В России участились случаи преследования людей с помощью анонимных посылок: курьер приносит человеку все что угодно — от похоронного венка на день рождения до роя пчел, пишут «Известия». Это стало своего рода дистанционным террором, к которому прибегают злоумышленники, чтобы отомстить оппоненту или просто оказать на него психологическое воздействие.
«Такая проблема есть, насколько это массовая история, никто не знает – жалуются не все. Можно ли возложить за это ответственность на тех, кто доставляет? Разумеется, нет. Если говорить о «Почте России» или любой другой компании, они не имеют права вскрывать ваши отправления. У нас есть тайна переписки. Ответственность должна быть на отправителе посылки. Но его личность не всегда можно установить, сейчас много сервисов, как можно посылки отправить. У отправителя документы могут и не проверять. Обязательный адрес указывается, но никто его проверять не будет», - отметил он.
Шелищ призвал не вскрывать подозрительные посылки от незнакомца, а в случае проблемы обратиться в правоохранительные органы.
«Конечно, есть техника, которая проверяет, чтобы взрывчатку не отправляли и что-то запрещенное. Я думаю, что мы не защищены вообще, если кто-то анонимно присылает что-то. Будьте аккуратнее, если вы не знаете отправителя, не вскрывайте так просто анонимные посылки. Это может быть и хулиган, и сумасшедший. Конечно, похоронными венками никто заниматься не будет. Если какой-то вред здоровью причинен, правоохранители будут разбираться», - заключил он.
Если человек получает сообщения от преследователя, это можно учесть в суде, а преследования в офлайне доказать практически невозможно, заявил ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев «Радиоточке НСН».
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