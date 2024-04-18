«Защиты нет»: Курьерские службы не несут ответственность за анонимные посылки

Сегодня защититься от анонимных посылок, которые могут причинить вред, практически невозможно, заявил глава Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с НСН. По его словам, курьерские службы, включая «Почту России», не несут ответственность за отправителя.

В России участились случаи преследования людей с помощью анонимных посылок: курьер приносит человеку все что угодно — от похоронного венка на день рождения до роя пчел, пишут «Известия». Это стало своего рода дистанционным террором, к которому прибегают злоумышленники, чтобы отомстить оппоненту или просто оказать на него психологическое воздействие.